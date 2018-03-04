Посольство РФ в Таиланде: В задержании Рыбки нет политики

В посольстве России в Таиланде прокомментировали задержание Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) и Алекса Лесли (Александра Кириллова), которые выступают в России ответчиками по иску миллиардера Олега Дерипаски, за проведение нелегальных секс-тренингов.

Как пишет 4 марта РБК, заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов заявил, что Рыбка и Лесли «выдают желаемое за действительное», когда заявляют об угрозах местных властей и требованиях выдать пароли от личных электронных носителей. «Даже если местным властям понадобится информация, содержащаяся в личных телефонах либо ноутбуках задержанных, ее легко «достать» соответствующему специалисту правоохранительных органов Таиланда без обращения к владельцам девайсов за разрешением», — подчеркнул Соснов. Отметим, до сих пор считалось, что, например, последнюю модель IPhone взломать практически невозможно. Появление информации о его взломе стало довольно серьезной новостью в мире технологий. Видимо, у российских дипломатов в Таиланде есть некая информация о серьезной технической продвинутости местной полиции.

Что касается задержания Рыбки, то Соснов заявил, что задержание иностранных граждан (Вашукевич — гражданка Белоруссии) российское посольство не волнует. «Что касается задержанных россиян, то условия их содержания являются идентичными условиям содержания других иностранных граждан. <...> Исходим из того, что задержанные российские граждане были арестованы в связи с нарушением местного законодательства — осуществлением на территории Таиланда незаконной трудовой деятельности без соответствующего разрешения местных властей», — заявил дипломат. Задержанным россиянам грозит штраф, либо депортация, либо тюремное заключение на срок до двух лет. «Никакой политики, как себе хотят представить много СМИ, в данном деле не имеется. Обычное уголовное дело, возбужденное местным судом за нелегальную работу», — уверены в посольстве РФ в Таиланде.