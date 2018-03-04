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04.03.2018 11:05

За отказ отдать выручку менеджер страховой компании получила удар ножом в живот

Двое с ножом в Красносельском районе Петербурга пошли за деньгами в страховую компанию и продуктовый магазин. Их ждал отказ, скромная выручка и задержание.

Как стало известно «Фонтанке», к утру 4 марта в камере в 74-м отделе полиции Красносельского района оказались двое налетчиков. Молодые люди, обоим по 25 лет, накануне вечером во дворах пытались разжиться легкими деньгами. Первой их целью стал офис страховой компании на Ленинском проспекте, 79, корпус 3, где на требования отдать деньги менеджер ответила отказом. В итоге женщину увезли в больницу с ножевым ранением живота, она находится в состоянии средней тяжести. 

Дальше молодые люди отправились в продуктовый магазин по соседству, на улице Маршала Захарова, дом 15. Угрожая ножом 48-летней продавщице, они потребовали выручку. Женщина сопротивляться не стала и отдала все, что было, сумма ущерба устанавливается. Пока они на автобусной остановке обсуждали, как поделить скромный дневной заработок продуктовой лавки, продавщица нажала тревожную кнопку, и на вызов выехал наряд вневедомственной охраны. 

Как сообщает региональное управление Росгвардии, их задержали около шести вечера возле 9-го дома по улице Маршала Захарова. Молодые люди пытались убежать в разные стороны, но обоих поймали. Возбуждены уголовные дела по статье «Разбой». Как сообщили в ГУ МВД,  злоумышленники задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.


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