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04.03.2018 10:57

В Москве сильнейший почти за 70 лет снегопад: введен желтый уровень опасности

Столица России завалена снегом. В ночь на 4 марта там выпала одна пятая часть месячной нормы осадков. 

Как сообщил РБК ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец, снегопад может стать сильнейшим за последние 68 лет. В Москве введен желтый уровень погодной опасности. В столичном метрополитене сообщили, что все его службы переведены на усиленный режим работы, пока движения по линиям осуществляется штатно. А вот в аэропортах уже начались проблемы. Известно о задержке как минимум 37 авиарейсов и отмене еще 18. Во Внуково задерживались два рейса, в Домодедово – 11, в Шереметьево – 24. Отменены 2 рейса из Внуково и 16 из Домодедово. Рейсов в Петербург среди проблемных пока нет.

Синоптики прогнозируют, что снегопад продолжится до понедельника, 5 марта. МЧС предупреждает о метели, снежных заносах на дорогах и гололедице.

 

#весна #в #Москве #емае #четвертое #марта #снег #идет

Публикация от mmm (@maranello_nvr)

 


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