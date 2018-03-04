В Москве сильнейший почти за 70 лет снегопад: введен желтый уровень опасности

Столица России завалена снегом. В ночь на 4 марта там выпала одна пятая часть месячной нормы осадков.

Как сообщил РБК ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец, снегопад может стать сильнейшим за последние 68 лет. В Москве введен желтый уровень погодной опасности. В столичном метрополитене сообщили, что все его службы переведены на усиленный режим работы, пока движения по линиям осуществляется штатно. А вот в аэропортах уже начались проблемы. Известно о задержке как минимум 37 авиарейсов и отмене еще 18. Во Внуково задерживались два рейса, в Домодедово – 11, в Шереметьево – 24. Отменены 2 рейса из Внуково и 16 из Домодедово. Рейсов в Петербург среди проблемных пока нет.

Синоптики прогнозируют, что снегопад продолжится до понедельника, 5 марта. МЧС предупреждает о метели, снежных заносах на дорогах и гололедице.