Спрос на российский газ в ЕС ставит рекорды из-за холодов

Евросоюз закупает у России рекордные объемы газа из-за аномальных холодов. Об этом пишет Bloomberg.

Как уточняет агентство, цены на российский газ также достигли рекордного уровня — они выросли почти в 3 раза. Речь идет не только о газе, который поступает по трубопроводам. Так, в Великобританию направляются танкеры с грузом сжиженного природного газа (СПГ) с Ямала.

«Мы наблюдаем самый холодный конец зимы за последние несколько лет, и Россия является единственным поставщиком, обладающим достаточными запасами для удовлетворения резкого роста спроса на газ», — приводит издание слова метеоролога Джакомо Масато.

Отметим, недавно впервые за долгие годы снегом засыпало Рим. «Фонтанка» подробно писала о сибирских холодах, которые пришли в Европу. Напомним, Евросоюз сейчас крайне обеспокоен очередной «газовой войной» между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом».