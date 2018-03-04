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04.03.2018 10:23

Спрос на российский газ в ЕС ставит рекорды из-за холодов

Евросоюз закупает у России рекордные объемы газа из-за аномальных холодов. Об этом пишет Bloomberg.

Как уточняет агентство, цены на российский газ также достигли рекордного уровня — они выросли почти в 3 раза. Речь идет не только о газе, который поступает по трубопроводам. Так, в Великобританию направляются танкеры с грузом сжиженного природного газа (СПГ) с Ямала. 

«Мы наблюдаем самый холодный конец зимы за последние несколько лет, и Россия является единственным поставщиком, обладающим достаточными запасами для удовлетворения резкого роста спроса на газ», — приводит издание слова метеоролога Джакомо Масато. 

Отметим, недавно впервые за долгие годы снегом засыпало Рим. «Фонтанка» подробно писала о сибирских холодах, которые пришли в Европу. Напомним, Евросоюз сейчас крайне обеспокоен очередной «газовой войной» между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». 

Справка:

Ранее глава концерна Алексей Миллер заявил, что «Газпром» расторгает контракты на поставку газа «Нафтогазу», а также на транзит топлива через Украину. Он объяснил это решение тем, что Стокгольмский арбитраж взыскал с российской компании 4,6 млрд долларов в пользу украинской.  

Напомним, «Газпром» отказался с 1 марта начать поставки газа на Украину. Причина — несогласованное дополнительное соглашение к действующему контракту с «Нафтогазом» на поставку газа. На Украине из-за этого вводится кризисный план, который предполагает закрытие на 5 дней всех учебных заведений страны, а также рекомендацию промышленным предприятиям пересмотреть планы с учетом дефицита газа. Также «Нафтогаз» попросил граждан снизить температуру в домах ради экономии топлива.


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