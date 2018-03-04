Президенту США понравилась идея о «пожизненном правлении»

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится, что в Китае собираются отказаться от ограничения правления главы государства двумя сроками.

Как передает 4 марта CNN, Трамп сказал: «Может быть, мы дадим этому шанс когда-нибудь». Свое заявление президент США сделал на закрытой встрече со спонсорами республиканской партии. «Он теперь пожизненный президент. Пожизненный президент. Нет, он замечательный. И смотри, ему удалось сделать это. Я думаю, что это замечательно. Может быть, мы дадим этому шанс когда-нибудь», – цитирует Трампа CNN.

Напомним, в феврале 2018-го Центральный комитет Компартии Китая предложил убрать из Конституции страны фразы о том, что председатель КНР и его заместитель могут занимать свои должности не более двух сроков по 5 лет подряд. Си Цзиньпин возглавляет Китай с 2013 года, в марте его полномочия должно продлить Всекитайское собрание народных представителей. Впрочем, эксперты подчеркивают, что лидирующее положение в Китае вполне можно занимать и не являясь председателем. Так, легендарный реформатор Дэн Сяопин никогда в жизни не занимал главный пост в стране, однако по сути руководил ей с конца 1970-х по начало 90-х годов.