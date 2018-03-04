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04:08 04.03.2018
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04.03.2018 01:03

В Кировском районе в сотнях домов остывают батареи

Горожане жалуются на холодные батареи в квартирах в районе метро «Нарвская». Морозную ночь 4 марта им придётся провести без отопления. 

Жалобы на остывшие батареи в редакцию «Фонтанки» поступили в ночь на 4 марта. По словам читателей, отопления нет с двух часов дня в 3-м доме по улице Зои Космодемьянской, 24-м по Турбинной и в шестом по Оборонной. Некоторые пишут, что кроме отопления нет и горячей воды. В аварийной службе «Фонтанке» сообщили, что отключены 235 домов из-за повторной аварии на трубе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга». По информации ЖКС, тепла не будет до вечера 4 марта.

Ночью синоптики обещают до 16 градусов мороза.


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01.03.2018 12:52

В пос. Новоселье открылась новая водонасосная станция и газовая котельная

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26.02.2018 17:25

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В ЖК бизнес-класса «Палацио», который Setl City возводит на 25-й линии Васильевского острова, полностью завершены монолитные работы в шести секциях корпусов первой очереди. Жилой комплекс вышел на уровень 10-го этажа. В ближайшее время будут достроены еще две секции.
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УК «Новоселье»
01.03.2018 12:52
В пос. Новоселье открылась новая водонасосная станция и газовая котельная
Вложения в реконструкцию открывшейся насосной станции составили более 130 млн рублей. Затраты на модернизацию газовой котельной составили более 51 млн рублей. Это средства инвесторов, которые осуществляют застройку поселка Новоселье в рамках проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
26.02.2018 17:25
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 2»
На полгода ранее запланированного срока ООО «Терминал-Ресурс» ввел ЖК в эксплуатацию
Фото предоставлено компанией Setl City
21.02.2018 20:00
В 6 секциях ЖК «Палацио» завершены монолитные работы
В ЖК бизнес-класса «Палацио», который Setl City возводит на 25-й линии Васильевского острова, полностью завершены монолитные работы в шести секциях корпусов первой очереди. Жилой комплекс вышел на уровень 10-го этажа. В ближайшее время будут достроены еще две секции.
«Полис Групп»
20.02.2018 12:55
«Полис на Комендантском» от «Полис Групп» заметно подрос
Продолжается активное возведение жилого комплекса «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга рядом с Юнтоловским заказником
Компания «Л1»
19.02.2018 13:14
По 4 корпусу ЖК «Граф Орлов» получено положительное заключение АО «Теплосеть»
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" выдало справку о соответствии построенного объекта капитального строительства условиям подключения к системе теплоснабжения по четвертому корпусу и паркингу ЖК «Граф Орлов». В ближайшее время в дом будет подано отопление
ГК «Эталон»
06.02.2018 16:43
«Эталон ЛенСпецСМУ» завершило монолитный каркас «Дома на Обручевых»
Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») полностью завершила монолитный каркас всех восьми секций «Дома на Обручевых»
Фото компании «Л1»
31.01.2018 15:30
Квартиры в ЖК «Лондон Парк» аккредитовал еще один банк
Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
Setl City
24.01.2018 20:00
Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада
Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
ЖК "Life Приморский"/ГК "Пионер"
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Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию
Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
ГК «Эталон»
28.12.2017 13:54
«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»
25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
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