В Кировском районе в сотнях домов остывают батареи

Горожане жалуются на холодные батареи в квартирах в районе метро «Нарвская». Морозную ночь 4 марта им придётся провести без отопления.

Жалобы на остывшие батареи в редакцию «Фонтанки» поступили в ночь на 4 марта. По словам читателей, отопления нет с двух часов дня в 3-м доме по улице Зои Космодемьянской, 24-м по Турбинной и в шестом по Оборонной. Некоторые пишут, что кроме отопления нет и горячей воды. В аварийной службе «Фонтанке» сообщили, что отключены 235 домов из-за повторной аварии на трубе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга». По информации ЖКС, тепла не будет до вечера 4 марта.

Ночью синоптики обещают до 16 градусов мороза.