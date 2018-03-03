На Неве девушку вытаскивали из полыньи спасатели

Спасатели, которые весь день дежурили на Неве между Эрмитажем и Петропавловской крепостью, помогли петербурженке вылезти из воды.

Финал спасательной операции попал в объектив петербуржца днём 3 марта. На кадрах видно, как девушка уже стоит на полынье, а сотрудник МЧС помогает ей добраться до твёрдого льда. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, ей все же пришлось немного искупаться — девушка провалилась по пояс. Медицинская помощь ей не понадобилась — спасатели проводили петербурженку до такси, и она поехала отогреваться домой.

Напомним, сотрудники МЧС весь день находятся на льду Невы на случай, если кто-то из множества гуляющих по замёрзшей воде петербуржцев провалится в полынью, которая осталась посередине реки после проходки ледокола.