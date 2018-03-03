В футболе официально одобрили видеоповторы, они могут появиться уже на ЧМ-2018

Видеоповторы могут ввести уже на чемпионате мира по футболу-2018. Об этом стало известно 3 марта после того, как Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) официально одобрил их использование.

Как сообщает официальный сайт IFAB, судьи смогут использовать систему VAR (Video Assistant Referee, «видеопомощник судьи») для определения взятия ворот, правомерности назначения пенальти и удаления игрока.

Окончательно решение об использовании видеоповторов на чемпионате мира по футболу в России будет принято 16 марта.

Напомним, что самым крупным турниром, где тестировалась система видеоповторов, стал Кубок Конфедераций-2017, прошедший также в России. Благодаря этому нововведению удалось предотвратить множество ошибок, которые могли повлиять на исход матчей. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».