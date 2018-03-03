Фигуристка Медведева показала секретный российский флаг на олимпийской форме
Медведева 3 марта опубликовала видео, на котором она отрывает белый шарф от своей олимпийской формы. Под шарфом оказывается российский флаг.
Напомним, спортсменам из России было запрещено исполнять национальный гимн и использовать государственную символику на Олимпиаде-2018 по решению МОК из-за «допингового скандала». Правда, хоккеисты все равно исполнили гимн России вместе олимпийского во время награждения золотыми медалями в Пхенчхане. МОК решил не наказывать за это спортсменов. Остается надеяться, что к спрятанному под шарфом триколору спортивные функционеры отнесутся так же с пониманием.
Справка:
Евгения Медведева — серебряный призер Олимпийских Игр 2018 в командных соревнованиях и в женском одиночном катании. Двукратная чемпионка мира 2016 и 2017 годов, двукратная чемпионка Европы 2016 и 2017 годов, серебряный призёр чемпионата Европы 2018, двукратная победительница финалов Гран-при 2015 и 2016 годов, двукратная чемпионка России 2016 и 2017 годов.