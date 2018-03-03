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Олимпийские игры. Пхенчхан-2018
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03.03.2018 21:10

Фигуристка Медведева показала секретный российский флаг на олимпийской форме

Российская фигуристка Евгения Медведева на своей странице в Instagram показала, как российские дизайнеры обошли запрет Международного олимпийского комитета на национальную символику.
Фигуристка Медведева показала секретный российский флаг на олимпийской форме
скриншот видео с сайта instagram.com

Медведева 3 марта опубликовала видео, на котором она отрывает белый шарф от своей олимпийской формы. Под шарфом оказывается российский флаг. 

 

Секрет странного, белого шарфа раскрыт!!😂

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Напомним, спортсменам из России было запрещено исполнять национальный гимн и использовать государственную символику на Олимпиаде-2018 по решению МОК из-за «допингового скандала». Правда, хоккеисты все равно исполнили гимн России вместе олимпийского во время награждения золотыми медалями в Пхенчхане. МОК решил не наказывать за это спортсменов. Остается надеяться, что к спрятанному под шарфом триколору спортивные функционеры отнесутся так же с пониманием.

Справка:

Евгения Медведева — серебряный призер Олимпийских Игр 2018 в командных соревнованиях и в женском одиночном катании. Двукратная чемпионка мира 2016 и 2017 годов, двукратная чемпионка Европы 2016 и 2017 годов, серебряный призёр чемпионата Европы 2018, двукратная победительница финалов Гран-при 2015 и 2016 годов, двукратная чемпионка России 2016 и 2017 годов.


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