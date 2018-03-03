Фигуристка Медведева показала секретный российский флаг на олимпийской форме

Российская фигуристка Евгения Медведева на своей странице в Instagram показала, как российские дизайнеры обошли запрет Международного олимпийского комитета на национальную символику.

Медведева 3 марта опубликовала видео, на котором она отрывает белый шарф от своей олимпийской формы. Под шарфом оказывается российский флаг.

Напомним, спортсменам из России было запрещено исполнять национальный гимн и использовать государственную символику на Олимпиаде-2018 по решению МОК из-за «допингового скандала». Правда, хоккеисты все равно исполнили гимн России вместе олимпийского во время награждения золотыми медалями в Пхенчхане. МОК решил не наказывать за это спортсменов. Остается надеяться, что к спрятанному под шарфом триколору спортивные функционеры отнесутся так же с пониманием.