«Зенит» могут наказать за куски пиццы и жидкое мыло на поле

Футбольный клуб «Зенит» ждёт разбирательство в Контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матча 21-го тура чемпионата РФПЛ против «Амкара»

По ходу матча, который прошел 3 марта в Петербурге, было несколько нарушений со стороны «Зенита». Напомним, в конце встречи фанаты сине-бело-голубых забросали вратарскую зону соперника посторонними предметами. В частности, на поле с трибуны прилетели зажигалки, монеты, салфетки, конфеты, кусок пиццы, жидкое мыло, пустые бутылки из-под крепкого алкоголя.

Кроме того, уже после окончания матча между тренерским штабом «Зенита» и судьями вспыхнула словесная перепалка.

Поводом для возмущения и болельщиков, и тренеров стали решения судьи. Напомним, в матче рефери удалил двух игроков «Зенита» и одного – «Амкара». Встреча завершилась со счетом 0:0.