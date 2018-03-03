В США произошла стрельба у Белого дома

У ограды Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба. По предварительной информации, ранен один человек.

Об этом в своем Twitter 3 марта сообщает Секретная служба (спецслужба, которая занимается охраной президента США). По ее данным, мужчина ранил только самого себя, сейчас с ним работают медики. Несмотря на это, пешеходов и автомобилистов пока просят избегать маршрутов вокруг Белого дома. Журналистка One America News Эмеральда Робинсон, которая случайно оказалась неподалеку, уточняет, что временно ее заставили зайти в помещение Белого дома и не выпускают, хотя Секретная служба и говорит, что «все под контролем». По информации CNN, мужчина стрелял сам в себя, других целей у него не было.