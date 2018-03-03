В Ломоносове полицейским повредили глаза, после чего подозреваемый угрожал взорвать дом

Оперативники уголовного розыска Кронштадта задержали петербуржца за мошенничество со сдачей под съем квартир. Но прежде, чем его начал допрашивать следователь, подозреваемый залил двоим сотрудникам глаза из баллончика, а затем забаррикадировался в своей квартире. Его пришлось оперативно вызволять при помощи спасателей МЧС, так как он угрожал открыть газ на полную и взорвать дом. «Фонтанка» узнала, что переговорщиком стала мать невменяемого.

По информации нашего издания, около полудня 3 марта трое сотрудников уголовного розыска Кронштадта подошли к петербуржцу в Ломоносове на Александровской улице. По данным «Фонтанки», полицейские имели отдельное поручение следователя УМВД по Кронштадту о доставлении на допрос. Насколько известно нашему изданию, в этом следственном отделе возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего Алексея Данилова, а подозревается он в мошенничестве при сдаче приезжим в Петербург квартир под съем.

Также «Фонтанке» известно, что фигурант знал этих сотрудников, так как ранее они беседовали с ним именно по этому делу.

Тем не менее он попросил их предъявить удостоверения, а в процессе их изучения выхватил баллончик с газом, залил двоим глаза и постарался скрыться. Третий полицейский почти догнал его только возле дома 20 по той же Александровской улице. Однако подозреваемый успел забежать в свою квартиру и запереться.

Когда сотрудник начал вести с ним переговоры через дверь, то молодой человек стал угрожать. Он предупредил, что если оперативники не уйдут, то он откроет все газовые конфорки, подождет, пока квартира наполнится газом, и взорвет дом.

Судя по всему, ситуация осложнялась тем, что санкции на обыск сотрудники не имели, так что ломать дверь они, мягко говоря, не имели права.

По данным «Фонтанки», оперативники встретили мать подозреваемого и убедили ее, как хозяйку квартиры, вызвать спасателей МЧС. Петербурженка попыталась сама успокоить сына, а когда и ей это не удалось, дверь сломали.

По информации нашего издания, на 20 часов 3 марта подозреваемый находился уже в Кронштадте на допросе у следователя.