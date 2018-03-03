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03.03.2018 19:31

Директор школы в Чебоксарах воспитывал учеников избиениями

Директора школы в Чебоксарах, который применял оригинальные педагогические приемы, предполагающие физический контакт с учащимися, приговорили к 3,5 года лишения свободы условно.

Об этом 3 марта сообщают в Следственном комитете. По данным следствия, директор «в целях поддержания дисциплины избил 16-летнего ученика 9-го класса, а 14-летнего ученика седьмого класса ударил по голове треугольником, предназначенным для черчения на школьной доске». Впрочем, общением с мужским полом директор с твердыми принципами не ограничивался. Также он «применил насилие в отношении 14-летней школьницы, отказавшейся снять верхнюю одежду в помещении школы». Местные СМИ уточняют, что директор своей вины не признал и заявил, что пытался таким образом «воспитать детей». 


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Спортивный гипермаркет «Декатлон» открывается на Парнасе
Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
Фото предоставлено компанией «Галамарт»
01.03.2018 10:55
Седьмой «Галамарт» открывается на Площади Стачек
3 марта состоится праздничное открытие в ТРК «Кировский» на пл. Стачек.
pixabay.com
16.02.2018 12:00
Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать
Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
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