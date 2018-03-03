Директор школы в Чебоксарах воспитывал учеников избиениями

Директора школы в Чебоксарах, который применял оригинальные педагогические приемы, предполагающие физический контакт с учащимися, приговорили к 3,5 года лишения свободы условно.

Об этом 3 марта сообщают в Следственном комитете. По данным следствия, директор «в целях поддержания дисциплины избил 16-летнего ученика 9-го класса, а 14-летнего ученика седьмого класса ударил по голове треугольником, предназначенным для черчения на школьной доске». Впрочем, общением с мужским полом директор с твердыми принципами не ограничивался. Также он «применил насилие в отношении 14-летней школьницы, отказавшейся снять верхнюю одежду в помещении школы». Местные СМИ уточняют, что директор своей вины не признал и заявил, что пытался таким образом «воспитать детей».