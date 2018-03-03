Манчини: Судейство в матче с «Амкаром» было катастрофой

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини прокомментировал ничью с «Амкаром» (0:0) 3 марта в Петербурге.

«Считаю, что сегодняшнее судейство было катастрофой. Не понимаю, почему нас судил тот же арбитр, что и в Грозном. То есть в последнем туре перед уходом на перерыв и сегодня был один и тот же человек. Могли выиграть и должны были выигрывать, но чуть ли не все команды, которые приезжают сюда, практически в полном составе выстраиваются у своей штрафной и не дают нам пройти. И игру в конце разрушил арбитр. Я, конечно, плохо высказываюсь, но иногда это необходимо. Но я говорю так, потому что разбираюсь в футболе, в различных игровых ситуациях. Мне кажется, я имею право говорить так. Вы понимаете, о чем я», – заявил Манчини.

Напомним, что фанаты «Зенита» также остались недовольны судейством. В качестве протеста они забросали вратарскую зону «Амкара» посторонними предметами, одним из которых оказался файер. Главный судья встречи удалил двух игроков «Зенита» и одного игрока «Амкара». Петербургский клуб сократил отставание от лидирующего «Локомотива» до 7 очков. При этом у железнодорожников один матч в запасе.