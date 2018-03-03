Фанаты «Зенита» кинули во вратаря «Амкара» горящий файер

Фанатский вираж «Зенита» на матче сине-бело-голубых против «Амкара» выразил недовольство судейством главного арбитра Владимира Сельдякова 2 марта в Петербурге.

В одной из пауз в игре болельщики забросали вратарскую зону гостей посторонними предметами, в том числе в сторону голкипера полетел файер.

Фото: Сергей Михайличенко

Из-за этого судье пришлось даже приостановить ненадолго встречу, чтобы убрать горящий предмет с поля.

Напомним, матч завершился со счетом 0:0. Главный судья по ходу встречи удалил двух игроков «Зенита» и одного игрока «Амкара».