Импотенция «Зенита»

Футбольная весна пришла в Петербург по расписанию, другое дело, что в уравнении чемпионата было слишком много неожиданных переменных. Вадим Валентович Евсеев дебютировал в субботу на «Санкт-Петербург Арене» с огоньком, и итоговая ничья была несомненно в пользу пермского футбола.

Интрига началась в четверг: Гаджи Гаджиев после вылета из Кубка России подал в отставку. Есть версия, что под давлением мифических спонсоров. Казалось, что поражение от курского «Авангарда» по пенальти на камском льду было штатным, однако в Перми решили иначе. Как результат: в субботу Гаджиев был на трибунах в штатском. Однако «Амкар» играл так, будто самый опытный тренер чемпионата России был в технической зоне.

К печали болельщиков на «Санкт-Петербург Арене», «Зенит» не успевал, хотя и пытался что-то сделать хотя бы концовке: команда Роберто Манчини заканчивала матч вдевятером. В середине второго тайма вторую желтую карточку получил Александр Ерохин, уже в компенсированное время был удален капитан Доменико Кришито, который на неделе всем сказал «аривидерчи» в своем интервью итальянской прессе. Кришито хлопал полковнику Владимиру Сельдякову, главному судье матча, уходя с поля, и слегка потолкался с представителем судейской династии Кириллом Левниковым у входа в подтрибунное помещение.

К сожалению, «Зенит» за 95 минут не смог удивить вратаря Артура Нигматуллина, который прошлой весной играл еще за «Тосно» в ФНЛ. В ФНЛ же за «Тосно» боролся Антон Заболотный, 29-й номер «Зенита» вышел на замену во втором тайме, именно он толкался с Нигматуллиным, когда вратарь «Амкара» решил вдруг спрятать мяч. Еще к списку неравнодушных добавим Бранислава Ивановича и Леандро Паредеса: именно они прибежали к Нигматуллину пихаться, когда голкипер гостей взял паузу.

После матча Вадим Евсеев начал послематчевую пресс-конференцию вопросом «Вопросы есть?». В этот момент у спортивной общественности вопросы закончились, несмотря на строчку в резюме Евсеева «играл за "Торпедо" из Жодино». Представители «Амкара», включая Александра Рязанцева, были исключительно довольны и результатом, и судейскими решениями. Заболотный после матча, как отрезал: «В раздевалке слово "судья" не звучало». Роберто Манчини отметил, что в трансферное окно он ждал других решений, а судейство катастрофическое.

В который раз спортивная общественность Петербурга задавалась простыми вопросами на выходе со стадиона: почему Эммануэль Маммана так порол в обороне, почему два игрока заработали справедливые удаления на домашнем стадионе, что Себастьян Дриусси хотел найти в группе атаки и почему так никто и не увидел действий Кокорина в штрафной «Амкара». Тем временем «Ростов» Валерия Карпина проиграл «Краснодару», но сказать с берегов Невы, как «Зенит» будет выглядеть на берегах Дона, не возьмется никто.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»