Четвероклассник закончил детский конфликт ножом

В городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа конфликт ученика 4-го класса и ученицы 7-го закончился поножовщиной.

Как сообщает 3 марта Следственный комитет, «мальчик ударил девочку ножом в живот». Пострадавшую госпитализировали, ее здоровью ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ura.ru пишет, что причиной для такого поведения подростка могла стать травля со стороны других школьников. Возможно, у четвероклассника произошел нервный срыв, а «девочка могла оказаться первой, кто подвернулся ему под руку», уточняет издание. Сейчас в школе опрашивают учеников, учителей и родителей. В соцсетях пишут, что «мальчик из очень хорошей семьи».