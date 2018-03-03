Петербуржцы гуляют по Неве под присмотром спасателей

В выходной день жители Петербурга вновь массово вышли на прогулку по Неве. Однако из-за тонкого льда посередине реки гуляющих приходится сторожить спасателям.

Горожан, гуляющих между правым и левым берегом Невы 3 марта, запечатлел фотокорреспондент «Фонтанки». Петербуржцы с санками переходят от Эрмитажа на пляж Петропавловской крепости и обратно, однако на полпути им приходится преодолевать препятствие в виде фарватера. Неделю назад по Неве прошел ледокол, и промерзнуть до безопасного уровня вода не успела. Однако петербуржцев вероятность купания в ледяной воде не смущает, и, чтобы избежать трагедий, рядом с отдыхающими горожанами дежурят спасатели на катере.