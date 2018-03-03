Еще
04:08 04.03.2018
Пришлите свою новость!
01:03
В Кировском районе в сотнях домов остывают батареи
03/03
На Неве девушку вытаскивали из полыньи спасатели
03/03
По делу авторитетного бизнесмена с чемоданом для пыток в Ленобласти задержан еще один подручный
03/03
В футболе официально одобрили видеоповторы, они могут появиться уже на ЧМ-2018
03/03
Фигуристка Медведева показала секретный российский флаг на олимпийской форме
03/03
«Зенит» могут наказать за куски пиццы и жидкое мыло на поле
03/03
В США произошла стрельба у Белого дома
03/03
В ДТП на съезде с КАД на Приморское шоссе пострадали двое
03/03
В Ломоносове полицейским повредили глаза, после чего подозреваемый угрожал взорвать дом
03/03
Очевидцы: На КАД взорвалась машина, перекрыт съезд на Приморское шоссе
03/03
Спасатели сняли со льда Финского залива почти 70 рыбаков за неделю
03/03
Директор школы в Чебоксарах воспитывал учеников избиениями
03/03
Манчини: Судейство в матче с «Амкаром» было катастрофой
03/03
Фанаты «Зенита» кинули во вратаря «Амкара» горящий файер
03/03
Четвероклассник закончил детский конфликт ножом
03/03
На Светлановском с лесов упал рабочий
03/03
Петербуржцы гуляют по Неве под присмотром спасателей
03/03
Библиографа РНБ хотят наказать за «барина Мединского»
03/03
«Зенит» не смог забить «Амкару» в меньшинстве
03/03
Губернатор Петербурга пообещал «обводнить» Приморский район
03/03
Россия и Китай будут изучать Луну вместе
03/03
В Бахрейне задержали 116 подозреваемых в терроризме
03/03
«Так хорошо шли только на “Матильду”»: Прокат «Довлатова» продлили
03/03
В центре Донецка прогремел взрыв
03/03
Песков: Продление санкций против России незаконно
03/03
«Крестовский остров» заработал как обычно, все ушли на футбол
03/03
Китайцы подбросили популярность электрокаров до небес
03/03
Школьная учительница на уроке занялась сексом с учеником
03/03
Оздоев дебютирует за «Зенит» в матче против «Амкара»
03/03
Станция «Крестовский остров» закрыта на вход из-за футбола
03/03
На митинге в поддержку Путина задерживают сторонников Навального
03/03
Путин пообещал 10 лет «ярких побед» после своей победы на выборах
03/03
На ЛАЭС устраняют последствия короткого замыкания
03/03
Четверо детей погибли в пожаре во Владимирской области
03/03
На Фонтанке коммунальщики бьют машины и людей
03/03
«Газпром» приступает к расторжению контрактов с Украиной, «Нафтогаз» ждет переговоров с участием ЕС
03/03
Звягинцев первым из российских режиссеров получил премию «Сезар»
03/03
Тракторист убрал иномарку вместо снега на набережной Фонтанки
03/03
В «Авроре» — очередь на фильм «Довлатов»
03/03
В Петербурге горел ангар на 900 квадратных метров
03/03
В Дагестане продолжают «антикоррупционную зачистку»: обыскали таможню
03/03
В Сланцах без воды остались 8 тысяч человек
03/03
Финский президент одобрил покупку Дома Финляндии в Петербурге
03/03
За сумкой на «Пролетарской» вернулся владелец
03/03
«Пролетарскую» проверяют на взрывоопасность
03/03
Призовой «олимпийский» BMW выставили на продажу
03/03
Украинская полиция разогнала палаточный городок в центре Киева
03/03
Евросоюз помогает Украине обойтись без российского газа
03/03
Под Выборгом водитель отбился от вооружённого разбойника
03/03
СМИ: Дерипаска стал гражданином Кипра
03/03
На станции Оять женщина на «Шевроле» влетела под поезд
03/03
Петербуржец в Коломягах продал часы за 350 тысяч, но денег так и не дождался
03/03
В Киеве продолжаются столкновения у Верховной рады, задержаны минимум 30 человек
03/03
Взрывчатку на «Горьковской» не нашли
03/03
Посольство РФ в Уругвае: Нас очерняют «вымыслы о связи с наркотиками»
03/03
«Горьковскую» закрыли на проверку
03/03
Путин об обвинениях Пригожину: Дайте России официальный запрос
03/03
Ботанический сад погрузит в «Мечты о весне»
03/03
Тайны московского и петербургского метро расскажут в ДК им.Газа
03/03
«Дегенеративный реализм» обличит масс-медиа реальность
03/03
Олег Тищенков привезёт в Петербург комиксы о коте
03/03
СМИ нашли в Кремле виноватых в переносе концерта Елки
03/03
Танец в жанре фантастики: Юрий Смекалов поставил балет по «Солярису»
03/03
Петербуржцев отправят в поэму «Двенадцать» на машине времени
03/03
На «Севкабеле» откроют ночной «КПД» культурной жизни
03/03
Полиция в Луге нашла 17 гаражей Али-Бабы
03/03
Минобороны России: США создали базы для переброски в Европу дополнительно трети миллиона солдат
03/03
Минобороны России: США намерены развернуть 400 ракет системы ПРО у наших границ
03/03
Трамп, Макрон и Меркель обеспокоены рассказом Путина о новейшем оружии России
02/03
На Васильевском эвакуатор едва не потерял свою ношу
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
03.03.2018 18:30

«Зенит» не смог забить «Амкару» в меньшинстве

Вничью завершился матч 21-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» – «Амкар» 3 марта в Петербурге. Команды не забили ни одного гола за все время игры.

«Зенит» не смог забить «Амкару» в меньшинстве

Добавим, что по ходу встречи судья удалил двух игроков "Зенита": на 67-й минуте Александра Ерохина и уже в добавленное время Доменико Кришито.

Таким образом, «Зенит» набрал одно очко и сократил отставание от лидирующего «Локомотива» до семи очков. Тем не менее у железнодорожников одна игра в запасе. Следующий матч «Зенит» проведет 8 марта против «Лейпцига» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Оздоев дебютирует за «Зенит» в матче против «Амкара»
добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
pixabay.com
16.02.2018 16:10

В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»

Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45

«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых

Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01

"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее

Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В футболе официально одобрили видеоповторы, они могут появиться уже на ЧМ-2018
Фигуристка Медведева показала секретный российский флаг на олимпийской форме
«Зенит» могут наказать за куски пиццы и жидкое мыло на поле
Манчини: Судейство в матче с «Амкаром» было катастрофой
Фанаты «Зенита» кинули во вратаря «Амкара» горящий файер
«Зенит» не смог забить «Амкару» в меньшинстве
Оздоев дебютирует за «Зенит» в матче против «Амкара»
Манчини гуляет в шортах по замерзшей Малой Невке
Российские паралимпийцы отказались нести нейтральный флаг на открытии Игр
СКА сыграет в первом раунде плей-офф с «Северсталью»
Импотенция «Зенита»
СКА идет за третьим Кубком Гагарина
Как ВАДА решило разыграть Россию
Десять туров до развязки
Grazie Mille
«Почему мы должны верить русским, что они не обманут нас снова?»
Худшие Игры в истории
Российские хоккеисты спели национальный гимн на Олимпиаде. YouTube блокирует видео
России - бойкот. Итоги 15-го дня Олимпиады
«Невозможно есть кимчи и рис весь день» - Пхенчхан-2018 глазами волонтеров
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Фигуристка Медведева показала секретный российский флаг на олимпийской форме

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Петербуржцы гуляют по Неве под присмотром спасателей

Итоги недели с Андреем Константиновым: Ракеты Путина

Новости компаний
pixabay.com
16.02.2018 16:10
В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»
Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45
«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых
Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01
"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее
Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46
Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России
Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00
Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53
Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ООО "Главстрой-СПб"
01.12.2017 11:48
«Главстрой-СПб» запускает программу лояльности GLAVNOE
Компания «Главстрой-СПб», входящая в одну из крупнейших российских промышленных групп «Базовый Элемент», разработала программу лояльности для клиентов жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Владельцы карт GLAVNOE приобретают ряд привилегий при получении услуг компаний-партнеров «Главстрой-СПб»
ЖК «Чистое небо»
24.11.2017 16:57
Документация на первую школу в ЖК «Чистое небо» прошла госэкспертизу
Проектная документация на первую школу в ЖК «Чистое небо», разработанная Setl City, получила положительное заключение государственной экспертизы. Setl City передаст документацию в дар городу до конца 2017 года. Реализацией проекта займется комитет по строительству Санкт-Петербурга
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.