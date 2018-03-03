«Зенит» не смог забить «Амкару» в меньшинстве

Вничью завершился матч 21-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» – «Амкар» 3 марта в Петербурге. Команды не забили ни одного гола за все время игры.

Добавим, что по ходу встречи судья удалил двух игроков "Зенита": на 67-й минуте Александра Ерохина и уже в добавленное время Доменико Кришито.

Таким образом, «Зенит» набрал одно очко и сократил отставание от лидирующего «Локомотива» до семи очков. Тем не менее у железнодорожников одна игра в запасе. Следующий матч «Зенит» проведет 8 марта против «Лейпцига» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.