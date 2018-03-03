Россия и Китай будут изучать Луну вместе

Госкорпорация «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса.

Об этом 3 марта сообщается на официальном сайте «Роскосмоса». В ближайшее время должен быть создан российско-китайский Центр данных по лунным проектам. «Стороны выразили готовность рассмотреть возможность взаимодействия по реализации российской миссии по запуску орбитального космического аппарата «Луна-Ресурс-1» («Луна-26») в 2022 году, а также запланированной на 2023 год китайской миссии посадки в область южного полюса Луны», – говорится в соглашении.

Напомним, в ноябре 2017-го Россия и Китай подписали программу сотрудничества в космосе на 2018 – 2022 годы. Всего в нее входят 6 разделов: изучение Луны и дальнего космоса, космическая наука, спутники, элементная база и материалы, сотрудничество по данным дистанционного зондирования Земли и мониторинг космического мусора.