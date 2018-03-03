В Бахрейне задержали 116 подозреваемых в терроризме

В ходе контртеррористической операции в Бахрейне задержаны 116 человек, которые планировали диверсии. Об этом 3 марта сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.

Спецслужбы Бахрейна уверены, что заговорщики получали поддержку из-за рубежа — в частности, от властей Ирана. Как уверяют в спецслужбах, все задержанные занимались изготовлением взрывчатки для проведения терактов. Планировались нападения на чиновников, сотрудников правоохранительных органов, а также диверсии на нефтяных объектах.

По информации властей Бахрейна, помощь диверсантам оказывали Революционная гвардия Ирана, «Хезболла», а также проиранская шиитская группировка в Ираке. У подозреваемых изъяли 757 кг взрывчатки, автоматы Калашникова, пистолеты и гранаты.