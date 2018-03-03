В центре Донецка прогремел взрыв

В результате взрыва в центре Донецка пострадал один человек, повреждены четыре автомобиля и вылетели стекла в многоэтажном доме.

Об этом 3 марта пишет Донецкое агентство новостей (ДАН). Взорвался легковой автомобиль в Ворошиловском районе Донецка, уточняет издание. «В результате происшествия пострадал мужчина – водитель одного из автомобилей. Его госпитализировали», — сообщил ДАН глава Ворошиловского района Донецка Владислав Латынцев. Источник взрыва находился между автомобилями, после него в асфальте осталась воронка. Причины ЧП сейчас устанавливаются — на месте работают сотрудники МЧС и МВД.