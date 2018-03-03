Песков: Продление санкций против России незаконно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал продление антироссийских санкций США.

Как пишет 3 марта РБК, Песков заявил, что эти ограничения наносят вред всему миру. «Мы никогда не были инициаторами этих санкций, считаем их незаконными», – подчеркнул пресс-секретарь Путина. Напомним, 2 марта президент США Дональд Трамп еще на год продлил санкции против России, связанные с ситуацией на Украине.