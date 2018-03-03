Песков: Продление санкций против России незаконно
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал продление антироссийских санкций США.
Как пишет 3 марта РБК, Песков заявил, что эти ограничения наносят вред всему миру. «Мы никогда не были инициаторами этих санкций, считаем их незаконными», – подчеркнул пресс-секретарь Путина. Напомним, 2 марта президент США Дональд Трамп еще на год продлил санкции против России, связанные с ситуацией на Украине.
Справка:
Антироссийские санкции были введены США после вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ 18 марта 2014 года и начала боевых действий в Донбассе, администрацией Барака Хуссейна Обамы. Затем они неоднократно расширялись. Вслед за США подобные санкции приняли страны ЕС. Россия в ответ объявила Евросоюзу «продуктовое эмбарго».