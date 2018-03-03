«Крестовский остров» заработал как обычно, все ушли на футбол

За 15 минут до начала матча между петербургским «Зенитом» и пермским «Амкаром» большая часть болельщиков дошла до стадиона. Вход на «Крестовский остров» открыли днем 3 марта.

Как сообщает пресс-служба городского метро, в 16:15 эскалаторы на станции работают и на спуск, и на подьем. Напомним, из-за наплыва футбольных болельщиков вход на «Крестовский остров» пришлось закрыть.

«Зенит» сыграет с «Амкаром» в матче 21-го тура чемпионата России. В стартовом составе выйдет и недавнее приобретение петербургского клуба Магомед Оздоев.