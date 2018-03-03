Школьная учительница на уроке занялась сексом с учеником

В Петербурге задержана 35-летняя учительница за совращение школьника. Секс случился на уроке, но в интимной обстановке, и жертва себя ущемленной не чувствует.

Как стало известно «Фонтанке» 3 марта, в Следственный комитет обратилась мама пятнадцатилетнего школьника с историей о сексуальном просвещении. Он единственный сын, деньги в семье есть, и классическому образованию родители предпочли коммерческое. Мальчик числится в частной школе, нанятые учителя ходят к нему домой в удобное ему время.

По версии следствия, подозреваемая во время урока по своей инициативе принялась совращать школьника и довела секспросвет до прикладной части. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК — развратные действия и половое сношение с лицом младше шестнадцати лет.

Учительницу задержали. На сегодняшний день она ограничена подпиской о невыезде.

Судя по соцсетям членов семьи, вряд ли школьник в тот роковой день познал что-то, о чем представления не имел. Он может позволить себе уровень жизни класса «Люкс» и общается не только с теми женщинами, которые его учат. Вероятнее всего, благодарить за это подросток и его мама, безработная, но сверхухоженная, должны главу семейства, сотрудника московской компании, которая занимается продажей нефти. Подросток на странице «ВКонтакте» позирует на фоне и за рулем дорогих иномарок, хвастает регулярными поездками за границу и, несмотря на школьный возраст, выпивает в клубах, состоит в любовных отношениях, позиционирует себя как профессиональный футболист и, например, сообщает подписчикам о личной встрече с Криштиану Роналду и знакомстве с другими мировыми звездами.

Возможно, склонностью подростка к мечтательности можно объяснить, что учительница по-прежнему находится в статусе подозреваемой. В интим, если верить школьнику и маме, он был насильно погружен еще в апреле 2017 года. Заявление подано в ноябре, а уголовное дело возбуждено перед Новым годом. Но и двух месяцев расследования пока не хватает, чтобы предъявить учительнице обвинение в сексуальном домогательстве и соблазнении ученика.

В частной школе обучаются 400 человек. Сотрудники администрации «Фонтанке» не смогли припомнить педагога с фамилией подозреваемой, об уголовном разбирательстве тоже не знают.