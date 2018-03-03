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03.03.2018 15:47

Оздоев дебютирует за «Зенит» в матче против «Амкара»

Стал известен стартовый состав футбольного клуба «Зенит» на матч 21-го тура чемпионата России против «Амкара» 3 марта в Петербурге.

С первых минут на поле выйдут Андрей Лунёв, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Игорь Смольников, Доменико Кришито, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Леандро Паредес, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси.

Запасные: Егор Бабурин, Юрий Лодыгин, Денис Терентьев, Эльмир Набиуллин, Миха Мевля, Юрий Жирков, Дмитрий Плетнёв, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз.

Напомним, «Зенит» после 20 туров занимает второе место, отставая от лидирующего московского «Локомотива» на 8 очков. Матч  против «Амкара» начнется в 16.30, из-за наплыва болельщиков уже закрыли на вход станцию метро «Крестовский остров». 


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