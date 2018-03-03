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03.03.2018 15:45

Станция «Крестовский остров» закрыта на вход из-за футбола

Фанаты футбольного клуба «Зенит» заполнили нижний вестибюль станции метро Петербурга «Крестовский остров» днем 3 марта. Чтобы все желающие попасть на матч смогли выйти из вагонов метро, эскалаторы работают только на подъем. 

Как сообщает пресс-служба метро, в половину четвертого вход на станцию был закрыт. В 16:30 на поле стадиона «Санкт-Петербург» сыграют команды «Зенит» и «Амкар». Пока болельщики едут на стадион, станция работает только на выход.

Напомним, накануне главный тренер петербургской команды Роберто Манчини вышел на лед Финского залива в шортах и бутсах, чтобы подбодрить испугавшихся мороза болельщиков.


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