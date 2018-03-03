На митинге в поддержку Путина задерживают сторонников Навального

В столичных «Лужниках» на митинге в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина задержали нескольких сторонников оппозиционера Алексея Навального, которого до выборов не допустили.

Как сообщает 3 марта «ОВД-инфо», задержана активистка Елена Захарова — она пришла в «Лужники» с плакатом против войны в Сирии. Ее увезли в отдел полиции Хамовников. Кроме того, задержаны несколько оппозиционных активистов из подмосковного Пушкино. Об этом сообщается в официальном твиттере штаба Навального в Королеве.