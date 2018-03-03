Путин пообещал 10 лет «ярких побед» после своей победы на выборах

Владимир Путин заявил, что если он победит на грядущих президентских выборах, то Россию ждут 10 лет «ярких побед».

Как пишет 3 марта «Газета.ру», свое заявление кандидат в президенты (и одновременно — действующий президент) сделал во время митинга-концерта в «Лужниках» в его поддержку. «Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы. За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшее 10-летие, весь 21 век пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это», — сказал Владимир Путин.

Отметим, президентский срок в России сейчас составляет 6 лет. Означают ли слова Путина, что он собирается остаться на посту и после 2024 года, неизвестно.