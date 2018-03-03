Четверо детей погибли в пожаре во Владимирской области

Из горящего деревянного дома в деревне Струнино Владимирской области из пяти детей сожитель матери смог спасти только одну девочку. Четверо ее братьев и сестер в возрасте от двух до пяти лет погибли в пожаре ночью 3 марта.

Следственный комитет Владимирской области возбудил уголовное дело. По предварительной версии, в деревянном доме произошло короткое замыкание. 26-летняя москвичка и ее сожитель почувствовали запах гари около часа ночи 3 марта. Когда они вышли в коридор, он уже был затянут дымом и почти сразу разгорелось пламя. Мужчина успел забежать в комнату, где спали дети, и вынес из дома семилетнюю девочку. Вернуться обратно за остальными детьми он уже не мог — дом целиком охватил огонь. Пытаясь спасти малышей, он получил ожоги и сейчас находится в больнице.

С семьей регулярно работали органы опеки, так как условия жизни в старом сельском доме нормальными назвать было нельзя. Дети периодически жили в местной больнице «в целях оздоровления». «По имеющейся у следствия информации, из-за давления со стороны общественности органы опеки не смогли довести до конца вопрос о помещении детей под государственную защиту», – сообщает СК. Отец детей погиб в 2017 году.