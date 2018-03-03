«Газпром» приступает к расторжению контрактов с Украиной, «Нафтогаз» ждет переговоров с участием ЕС

«Нафтогаз» готов присоединиться к газовым переговорам РФ — Украина — ЕС. Об этом говорится в официальном сообщении компании, распространенном 3 марта.

При этом украинский концерн до сих пор не получал от «Газпрома» документов о расторжении контрактов на поставку и транзит газа. В «Нафтогазе» уверены, что расторгать контракты в одностороннем порядке недопустимо.

Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил 3 марта, что российская компания уже приступила к расторжению контрактов с «Нафтогазом». И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску «Газпрома» абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров, добавил он.