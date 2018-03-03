«Газпром» приступает к расторжению контрактов с Украиной, «Нафтогаз» ждет переговоров с участием ЕС
«Нафтогаз» готов присоединиться к газовым переговорам РФ — Украина — ЕС. Об этом говорится в официальном сообщении компании, распространенном 3 марта.
При этом украинский концерн до сих пор не получал от «Газпрома» документов о расторжении контрактов на поставку и транзит газа. В «Нафтогазе» уверены, что расторгать контракты в одностороннем порядке недопустимо.
Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил 3 марта, что российская компания уже приступила к расторжению контрактов с «Нафтогазом». И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску «Газпрома» абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров, добавил он.
Справка:
Ранее глава концерна Алексей Миллер заявил, что «Газпром» расторгает контракты на поставку газа «Нафтогазу», а также на транзит топлива через Украину. Он объяснил это решение тем, что Стокгольмский арбитраж взыскал с российской компании 4,6 млрд долларов в пользу украинской.
Напомним, «Газпром» отказался с 1 марта начать поставки газа на Украину. Причина — несогласованное дополнительное соглашение к действующему контракту с «Нафтогазом» на поставку газа. На Украине из-за этого вводится кризисный план, который предполагает закрытие на 5 дней всех учебных заведений страны, а также рекомендацию промышленным предприятиям пересмотреть планы с учетом дефицита газа. Также «Нафтогаз» попросил граждан снизить температуру в домах ради экономии топлива.