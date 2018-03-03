В Петербурге горел ангар на 900 квадратных метров

В Курортном районе возле поселка Белоостров на Новом шоссе, дом 45, горел ангар, принадлежащий автосервису.

Как сообщили 3 марта в региональном МЧС, пожар удалось локализовать к 12.41. Всего в тушении принимали участи 7 единиц техники и 27 человек личного состава. Из-за угрозы распространения огня пожару пришлось присвоить повышенный ранг № 1БИС. «В цельнометаллическом, размером 30х60 м, поделённом на две секции ангаре, используемом как ремзона, происходит горение в одной секции на площади 900 кв. м», – говорится в сообщении спасателей. Сведений о пострадавших у МЧС нет.