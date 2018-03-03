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03.03.2018 13:54

В Петербурге горел ангар на 900 квадратных метров

В Курортном районе возле поселка Белоостров на Новом шоссе, дом 45, горел ангар, принадлежащий автосервису.

Как сообщили 3 марта в региональном МЧС, пожар удалось локализовать к 12.41. Всего в тушении принимали участи 7 единиц техники и 27 человек личного состава. Из-за угрозы распространения огня пожару пришлось присвоить повышенный ранг № 1БИС. «В цельнометаллическом, размером 30х60 м, поделённом на две секции ангаре, используемом как ремзона, происходит горение в одной секции на площади 900 кв. м», – говорится в сообщении спасателей. Сведений о пострадавших у МЧС нет.


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01.03.2018 10:55
Седьмой «Галамарт» открывается на Площади Стачек
3 марта состоится праздничное открытие в ТРК «Кировский» на пл. Стачек.
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16.02.2018 12:00
Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать
Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
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