В Дагестане продолжают «антикоррупционную зачистку»: обыскали таможню
В Махачкале провели обыски у сотрудников таможни и контролирующих органов. Как сообщает 3 марта Следственный комитет, уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении специалиста отдела карантинного фитосанитарного контроля по республике.
В СК уточнили, что обыски провели в служебных кабинетах сотрудников Дагестанской таможни и Управления Россельхознадзора по Дагестану. «В ходе обыска в служебном кабинете начальника отдела специальных таможенных процедур Магарамкентского таможенного поста Дагестанской таможни обнаружены и изъяты денежные средства на сумму более миллиона рублей, а также доллары США», – сообщили следователи.
Отметим, ранее в СМИ появились сведения о задержании замглавы таможни Дагестана Араза Галимова по подозрению в причастности к контрабанде через границу с Азербайджаном. Официально эту информацию не подтверждали.
Накануне, 2 марта, Владимир Путин заявил, что «антикоррупционные зачистки» в Дагестане продолжатся, поскольку проводятся они в «интересах народа».
Справка:
Напомним, операция по «зачистке» Дагестана началась 5 февраля 2018 года с задержания главы правительства республики Абдусамада Гамидова, двух его заместителей и экс-министра образования. Их обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных Дагестану для реализации социальных программ. 13 февраля взялись за местное казначейство. 25 февраля добрались и до силовиков — был задержан полковник управления уголовного розыска Хайбула Ибнухаджаров. Кроме того, Дагестан за последний месяц посетили глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка.