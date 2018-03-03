В Дагестане продолжают «антикоррупционную зачистку»: обыскали таможню

В Махачкале провели обыски у сотрудников таможни и контролирующих органов. Как сообщает 3 марта Следственный комитет, уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении специалиста отдела карантинного фитосанитарного контроля по республике.

В СК уточнили, что обыски провели в служебных кабинетах сотрудников Дагестанской таможни и Управления Россельхознадзора по Дагестану. «В ходе обыска в служебном кабинете начальника отдела специальных таможенных процедур Магарамкентского таможенного поста Дагестанской таможни обнаружены и изъяты денежные средства на сумму более миллиона рублей, а также доллары США», – сообщили следователи.

Отметим, ранее в СМИ появились сведения о задержании замглавы таможни Дагестана Араза Галимова по подозрению в причастности к контрабанде через границу с Азербайджаном. Официально эту информацию не подтверждали.

Накануне, 2 марта, Владимир Путин заявил, что «антикоррупционные зачистки» в Дагестане продолжатся, поскольку проводятся они в «интересах народа».