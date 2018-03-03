В Сланцах без воды остались 8 тысяч человек

В Сланцах 3 марта произошел прорыв на трубопроводе, без водоснабжения остались 550 жилых домов, в них проживают около 8 тысяч человек. Также отключены три детских сада и две школы.

Ремонтом занимаются сотрудники Леноблводоканала, сроки устранения аварии пока не называются. Подробности читайте на 47news.

Напомним, 1 марта в Сланцах замерз канализационный коллектор, жители опасались «вонючего наводнения», однако трубу удалось отогреть горящими покрышками.