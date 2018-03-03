Украинская полиция разогнала палаточный городок в центре Киева

Национальная полиция Украины заявила о разгоне палаточного лагеря возле Верховной Рады.

Как говорится в официальном сообщении правоохранительных органов, опубликованном 3 марта, в палаточном городке нашли оружие: девять гранат РГД-5, коктейли Молотова и пять дымовых мин. Фотосвидетельства публикует в своем Facebook пресс-секретарь полиции Артем Шевченко.

Всего в отделения доставили около 100 человек. Как уверяют в полиции, протестующие оказывали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Сами митингующие выкладывают в соцсети фотографии пострадавших от действий полицейских. Вещи бывших жителей палаточного города грузят в служебные грузовые автомобили и два трактора и увозят из центра Киева.