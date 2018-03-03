Евросоюз помогает Украине обойтись без российского газа

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация с газоснабжением страны стабилизировалась.

Как пишет 3 марта РБК, глава государства уточнил, что дефицит топлива удалось покрыть за счет увеличения поставок газа из Евросоюза. «Можем сказать, что критическая ситуация уже позади. По состоянию на сегодняшнее утро мы имеем резкое увеличение поставок газа из Европейского Союза: поставки газа из Польши, поставки газа из Словакии, поставки газа из Венгрии. И весь дефицит по состоянию на 10.20 часов полностью покрыт», — заявил Петр Порошенко.

Справка:

Ранее глава концерна Алексей Миллер заявил, что «Газпром» расторгает контракты на поставку газа «Нафтогазу», а также на транзит топлива через Украину. Он объяснил это решение тем, что Стокгольмский арбитраж взыскал с российской компании 4,6 млрд долларов в пользу украинской.

Напомним, «Газпром» отказался с 1 марта начать поставки газа на Украину. Причина — несогласованное дополнительное соглашение к действующему контракту с «Нафтогазом» на поставку газа. На Украине из-за этого вводится кризисный план, который предполагает закрытие на 5 дней всех учебных заведений страны, а также рекомендацию промышленным предприятиям пересмотреть планы с учетом дефицита газа. Также «Нафтогаз» попросил граждан снизить температуру в домах ради экономии топлива.