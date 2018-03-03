СМИ: Дерипаска стал гражданином Кипра

Российский миллиардер Олег Дерипаска еще в прошлом году получил гражданство Кипра в обмен на инвестиции.

Об этом 3 марта сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). В организации уверяют, что в их распоряжении есть документы, которые подтверждают новое гражданство Дерипаски. Причем, по их информации, заявление бизнесмен подавал еще в 2016-м, но тогда ему отказали из-за подозрений в отмывании денег в Бельгии. Позже власти Бельгии признали, что доказательств у них нет. И в марте 2017-го Дерипаска подал новое заявление, которое и одобрил Совет министров Кипра.

В OCCRP уверяют, что гражданство островного государства также предлагали Виктору Вексельбергу. Однако тот, судя по всему, от предложения отказался.

По данным OCCRP, всего за последние несколько лет программой получения гражданства Кипра воспользовались сотни человек. Отметим, для этого необходимо вложить 2 млн евро в недвижимость страны или 2,5 млн — в компании или государственные облигации.

С 2008 года, по информации СМИ, Кипр благодаря этой программе заработал более 4,5 млрд долларов — в основном за счет выходцев из Советского Союза, Китая, Ирана и Саудовской Аравии. Из известных россиян паспорт Кипра таким образом получил, например, миллиардер Дмитрий Рыболовлев.

Напомним, Олег Дерипаска в России оказался в центре скандала вокруг его отдыха на яхте в компани с девушкой Настей Рыбкой и — якобы — вице-премьером Сергеем Приходько.