СМИ: Дерипаска стал гражданином Кипра
Российский миллиардер Олег Дерипаска еще в прошлом году получил гражданство Кипра в обмен на инвестиции.
Об этом 3 марта сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). В организации уверяют, что в их распоряжении есть документы, которые подтверждают новое гражданство Дерипаски. Причем, по их информации, заявление бизнесмен подавал еще в 2016-м, но тогда ему отказали из-за подозрений в отмывании денег в Бельгии. Позже власти Бельгии признали, что доказательств у них нет. И в марте 2017-го Дерипаска подал новое заявление, которое и одобрил Совет министров Кипра.
В OCCRP уверяют, что гражданство островного государства также предлагали Виктору Вексельбергу. Однако тот, судя по всему, от предложения отказался.
По данным OCCRP, всего за последние несколько лет программой получения гражданства Кипра воспользовались сотни человек. Отметим, для этого необходимо вложить 2 млн евро в недвижимость страны или 2,5 млн — в компании или государственные облигации.
С 2008 года, по информации СМИ, Кипр благодаря этой программе заработал более 4,5 млрд долларов — в основном за счет выходцев из Советского Союза, Китая, Ирана и Саудовской Аравии. Из известных россиян паспорт Кипра таким образом получил, например, миллиардер Дмитрий Рыболовлев.
Напомним, Олег Дерипаска в России оказался в центре скандала вокруг его отдыха на яхте в компани с девушкой Настей Рыбкой и — якобы — вице-премьером Сергеем Приходько.
Справка:
8 февраля Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором говорилось о предполагаемой встрече Олега Дерипаски с зампредом правительства Сергеем Приходько на яхте в Норвегии. Эта информация стала известна ФБК из Instagram и книги Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка. Навальный отмечает в ролике, что бизнесмен «катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга», а также оплачивает перелет в Норвегию на частном самолете и услуги «девушек из эскорт-агентств».
После публикации видео представитель Дерипаски заявил, что бизнесмен будет защищать свою честь и достоинство в суде. Позже стало известно, что миллиардер подал в Усть-Лабинский районный суд на Настю Рыбку и Александра Кириллова (Алекса Лесли) за публикацию в соцсетях частных фотографий со своим изображением. 12 февраля Роскомнадзор потребовал от сервисов удалить материалы до вечера 14 февраля. В противном случае сервисы могут заблокировать — не у всех провайдеров есть техническая возможность заблокировать доступ к отдельным страницам. После решения суда Навальный удалил с сайта ролик с расследованием.