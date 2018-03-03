Петербуржец в Коломягах продал часы за 350 тысяч, но денег так и не дождался

Владелец дорогостоящих часов отдал их незнакомцу, поверив, что деньги ему перевели на карту. В полиции уже знают, кто назначил доверчивому мужчине встречу среди частных домов у железной дороги.

Как сообщает региональное управление МВД, обманутый горожанин пришел в полицию 2 марта. Он рассказал, что собирался продать часы, для чего встретился с предполагаемым покупателем на Первомайском проспекте в Коломягах. Стоя среди гаражей между стройкой и железной дорогой, владелец на слово поверил любителю дорогих аксессуаров, что деньги уже отправлены на карту. Оплаты, 349 тысяч рублей, петербуржец так и не дождался. В полицейском следствии возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и уже выяснили личность подозреваемого.