В Киеве продолжаются столкновения у Верховной рады, задержаны минимум 30 человек

Украинская полиция задержала около 30 человек в ходе конфликта у палаточного городка возле здания Верховной рады в Киеве.

Об этом 3 марта сообщает «Украинская правда». По данным издания, в ходе столкновений пострадали и полицейские, и митингующие. Многие получили черепно-мозговые травмы и ожоги. Очевидцы в соцсетях пишут, что полиция пришла в городок проводить следственные действия, в ответ активисты подожгли покрышки и началась драка. Полицейские заявляют, что нашли гранату, которая принадлежит одному из протестующих.

Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко написал в своем Facebook, что в палаточном городке у Рады проводятся следственные действия. «Воспрепятствование этим действиям прекращается в соответствии с законом», – уточнил он.