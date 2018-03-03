Взрывчатку на «Горьковской» не нашли

Через полчаса после закрытия станции метро Петербурга «Горьковская» на проверку сотрудники экстренных служб убедились, что ничего опасного бесхозный предмет не представляет.

Как сообщает пресс-служба метро утром 3 марта, на «Горьковскую» пассажиров пустили в 10.50. Найденная на платформе сумка, как показала проверка, оказалась неопасной. Сотрудники службы безопасности подземки открыли вход и выход, а машинистам дали разрешение останавливаться у платформы станции.