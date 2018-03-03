Посольство РФ в Уругвае: Нас очерняют «вымыслы о связи с наркотиками»

Посольство России в Уругвае заявило, что никак не связано с «кокаиновым делом».

Как пишет 3 марта «Коммерсантъ», дипломаты назвали подобную информацию вымыслом. «Ссылки на некий след между "кокаиновым делом" в Аргентине и российским посольством в Уругвае являются самыми настоящими вымыслами, очерняющими результаты успешного сотрудничества между Россией и дружественными нам странами Латинской Америки»,— заявили в посольстве.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что наркотики поставлялись в Россию из Аргентины с 2012 года с помощью военных самолетов через столицу Уругваю Монтевидео.