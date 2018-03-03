Посольство РФ в Уругвае: Нас очерняют «вымыслы о связи с наркотиками»
Посольство России в Уругвае заявило, что никак не связано с «кокаиновым делом».
Как пишет 3 марта «Коммерсантъ», дипломаты назвали подобную информацию вымыслом. «Ссылки на некий след между "кокаиновым делом" в Аргентине и российским посольством в Уругвае являются самыми настоящими вымыслами, очерняющими результаты успешного сотрудничества между Россией и дружественными нам странами Латинской Америки»,— заявили в посольстве.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что наркотики поставлялись в Россию из Аргентины с 2012 года с помощью военных самолетов через столицу Уругваю Монтевидео.
Справка:
Напомним, на территории посольства России в Буэнос-Айресе, в школе, в декабре 2016 года нашли 389 килограммов кокаина (ФСБ России позже заявило об изъятии 362 кг). Аргентинские силовики провели спецоперацию под названием «12 queens» («12 королев» - пестрых чемоданов, в которые злоумышленники упаковали зелье, было двенадцать). Наркотик заменили на муку и положили в чемоданы GPS-датчики, чтобы отслеживать, где они. После чего ждали, когда за ценным грузом придут его хозяева.
В результате в декабре 2017-го и в феврале 2018 года были задержаны пять человек. В Аргентине — экс-сотрудник посольства Александр Чикало и сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, в России — бывший бухгалтер посольства Али Абянов и его сообщники Владимир Калмыков и Истимир Кудзямов, приехавшие получать груз в Москве.
Андрея Ковальчука считают предполагаемым организатором контрабандного канала. Он был объявлен Россией в международный розыск еще в январе 2018-го.
СМИ сообщали, что в операции по перекрытию поставок участвовал самолёт Ил-96, принадлежащий специальному летному отряду «Россия» управделами президента. Такой же бортовой номер виден на снимках, распространенных аргентинской жандармерией. Аргентинские силовики подтвердили их подлинность, чем аннулировали позицию управделами, предположившего фотомонтаж.