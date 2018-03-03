«Горьковскую» закрыли на проверку

На станции метро Петербурга «Горьковская» сотрудники службы безопасности подземки нашли бесхозную сумку утром 3 марта. Ее содержимое должны проверить взрывотехники.

Как сообщает пресс-служба метро, станцию пришлось закрыть в 10.20. Предварительно из вестибюля попросили выйти всех пассажиров, а чтобы не появлялись новые, поезда проезжают «Горьковскую» без остановки. Сейчас служба безопасности метро дожидается приезда взрывотехников, чтобы убедиться, что бесхозный предмет не угрожает жизни горожан.