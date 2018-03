Путин об обвинениях Пригожину: Дайте России официальный запрос

Обвинения россиянам по делу о вмешательстве в выборы в США нужно передать Москве по официальным каналам, а не «с прессой и криками в конгрессе».

Об этом 3 марта заявил Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC. Напомним, Минюст США обвиняет Евгения Пригожина и 12 сотрудников его компаний во вмешательстве в американские выборы президента в 2016 году. Путин пояснил: «Я должен посмотреть сначала, что они сделали, дайте нам эти материалы, покажите нам эту информацию. Дайте нам этот документ. Дайте нам официальный запрос». Президент уточнил, что необходим запрос в Генпрокуратуру России. Причем материалы нужно передать «по официальным каналам, а не идти через прессу и с криками в Конгрессе США».

In an exclusive interview with NBC News’ @MegynKelly, Russian President Vladimir Putin discusses whether he will try to put a stop to meddling in future U.S. elections. pic.twitter.com/yXX7sxWAQR