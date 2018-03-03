Путин об обвинениях Пригожину: Дайте России официальный запрос
Обвинения россиянам по делу о вмешательстве в выборы в США нужно передать Москве по официальным каналам, а не «с прессой и криками в конгрессе».
Об этом 3 марта заявил Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC. Напомним, Минюст США обвиняет Евгения Пригожина и 12 сотрудников его компаний во вмешательстве в американские выборы президента в 2016 году. Путин пояснил: «Я должен посмотреть сначала, что они сделали, дайте нам эти материалы, покажите нам эту информацию. Дайте нам этот документ. Дайте нам официальный запрос». Президент уточнил, что необходим запрос в Генпрокуратуру России. Причем материалы нужно передать «по официальным каналам, а не идти через прессу и с криками в Конгрессе США».
In an exclusive interview with NBC News’ @MegynKelly, Russian President Vladimir Putin discusses whether he will try to put a stop to meddling in future U.S. elections. pic.twitter.com/yXX7sxWAQR— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) 2 марта 2018 г.
Справка:
Спецпрокурор США Роберт Мюллер 16 февраля предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье «сговор против США» и «мошенничество», говорится в обвинительном заключении. Из физических лиц в обвинительное заключение включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.
Евгения Пригожина связывают с созданием «фабрики троллей». О том, как дислоцирующаяся в Петербурге подпольная организация участвовала в американской президентской кампании, в октябре 2017 года рассказал в своем расследовании РБК. По данным издания, «тролли» публиковали в сети по тысяче материалов в неделю о расовых проблемах, отделении Техаса, легализации оружия и ЛГБТ.
В ноябре прошлого года Пригожин опроверг свою причастность и к «фабрике», и ко вмешательству в американские выборы.