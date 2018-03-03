Еще
04:03 03.03.2018
Пришлите свою новость!
02:56
Ботанический сад погрузит в «Мечты о весне»
02:47
Тайны московского и петербургского метро расскажут в ДК им.Газа
02:20
«Дегенеративный реализм» обличит масс-медиа реальность
02:03
Олег Тищенков привезёт в Петербург комиксы о коте
02:03
СМИ нашли в Кремле виноватых в переносе концерта Елки
01:52
Танец в жанре фантастики: Юрий Смекалов поставил балет по «Солярису»
01:34
Петербуржцев отправят в поэму «Двенадцать» на машине времени
01:14
На «Севкабеле» откроют ночной «КПД» культурной жизни
00:52
Полиция в Луге нашла 17 гаражей Али-Бабы
00:36
Минобороны России: США создали базы для переброски в Европу дополнительно трети миллиона солдат
00:21
Минобороны России: США намерены развернуть 400 ракет системы ПРО у наших границ
00:09
Трамп, Макрон и Меркель обеспокоены рассказом Путина о новейшем оружии России
02/03
На Васильевском эвакуатор едва не потерял свою ношу
02/03
Трамп продлил санкции против Венесуэлы
02/03
На Софийской в ДТП погибла женщина
02/03
"Международную" в Петербурге закрыли
02/03
В Киеве закрыли школы, отапливать их нечем
02/03
Аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке встал из-за снега с дождём
02/03
В Крыму запустят проект доступного жилья
02/03
«Нафтогаз» решил направить «Газпрому» письмо о пересмотре тарифа на транзит газа
02/03
Футбол ограничит движение и парковку в Петербурге 3 марта
02/03
Координатора петербургского штаба Навального второй раз арестовали из-за «Забастовки избирателей»
02/03
Путин признался, что гуляет по улицам инкогнито
02/03
Трамп продлил на год антироссийские санкции
02/03
«Прокурора» из Range Rover после статьи «Фонтанки» заставили извиниться на камеру
02/03
В Купчино жители 13 домов проведут ночь в холодных квартирах
02/03
Минобороны: боевики готовят провокацию с химоружием в Сирии
02/03
Застройщик показал, каким будет жилой дом на проспекте Тореза
02/03
Путин рассказал о вывозе журналистов из-под пуль по его просьбе
02/03
Адвокат Собчак попросил генпрокурора лишить Жириновского неприкосновенности
02/03
СМИ: Суд арестовал предполагаемого организатора поставки наркотиков из Аргентины
02/03
Водитель оказался в больнице после аварии с переворотом под Волховом
02/03
Суд обязал Павла Грудинина вернуть земли на 1 млрд рублей
02/03
«Оскар»-2018: лучший фильм объявят оконфузившиеся год назад актеры
02/03
Путин: Антикоррупционные зачистки в Дагестане продолжатся
02/03
Лукашенко призвал не держаться за российский рынок: «Никакая прибыль не стоит независимости»
02/03
«Газпром» отложил закрытие транзита газа через Украину
02/03
СМИ: В Instagram появятся видеозвонки
02/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 26 февраля — 2 марта
02/03
Член Центризбиркома заявил, что ядерная бомбардировка Воронежа не остановит голосование
02/03
«Фонтанка» показывает крышу сгоревшего Дома с фонтаном
02/03
«Невский проспект» вернули пассажирам
02/03
Сайт Минобороны завалили названиями для новых ракет
02/03
Обещавший сгноить пешеходов «прокурор» из Range Rover попал под расследование
02/03
Данила Козловский и Лиза Боярская стали заслуженными артистами России
02/03
Суд арестовал володарского стрелка
02/03
«Невский проспект» закрыли для пассажиров
02/03
В Мариинской больнице открыли новый корпус
02/03
Смольный и ХК СКА собираются реконструировать СКК на условиях государственно-частного партнерства
02/03
Итоги недели с Андреем Константиновым: Ракеты Путина
02/03
Защитник беженцев в Финляндии заплатит 1300 евро за оскорбление полицейского
02/03
Для постройки собственного дома в Петербурге нужно будет указать его параметры
02/03
Следствие снова предъявило главе петербургской подземки «Адмиралтейскую»
02/03
После слов Путина о ракетах в НАТО заявили, что не хотят новой холодной войны
02/03
Экс-глава Карелии приговорен к 8 годам строгого режима
02/03
«Газпром» разрывает отношения с Украиной
02/03
Петербуржца посадили на 5 лет за поджог бездомного
02/03
Часть КАД в праздники перекроют для движения
02/03
Авиапассажира будут судить за удар в лицо полицейскому при задержании
02/03
Матвиенко: Восстание машин сбрасывать со счетов нельзя
02/03
Начальника Кингисеппской таможни увезли в Петербург сотрудники ФСБ
02/03
Координатора петербургского штаба Навального выпустили из-под ареста и тут же увезли в отдел
02/03
Сын Цоя сравнил фильм Серебренникова «Лето» с «Матильдой»
02/03
Угнанный «Мерседес» за 4 миллиона нашли за считаные часы, но хозяйка не обрадовалась
02/03
Льготники Петербурга и Ленобласти получат единый билет на все виды транспорта
02/03
Фасады арки главного входа в Лахта Центр построят согласно новому конструктивному решению
02/03
Янукович показал свое обращение к Путину с просьбой ввести войска
02/03
После рассказа Путина о новых ракетах Меркель и Трамп забеспокоились
02/03
Расстрел двух человек в Петербурге попал на видео
02/03
Пригожин зарегистрировал компанию из списка Мюллера, чтобы «помочь американцам»
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
03.03.2018 00:36

Минобороны России: США создали базы для переброски в Европу дополнительно трети миллиона солдат

США создали в Европе тыловые запасы для дополнительного развертывания группировки до 300 тысяч военных, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

"США отрабатывают трансатлантическую переброску воинских формирований, как правило, уровня бригады, на территорию Европы. В различных местах создают запасы вооружения, военной техники, специальной техники, боеприпасов, продовольствия, имущества и так далее. Тем самым на сегодняшний день создан тыловой запас, достаточный для очень оперативного развертывания дополнительной группировки до 300 тысяч человек", — сказал Фомин в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, в Европе созданы восемь координационных центров для контроля прибывающих войск и их размещения в странах Восточной Европы.

Источник: РИА Новости


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Декатлон»
02.03.2018 15:56

Спортивный гипермаркет «Декатлон» открывается на Парнасе

Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
Фото предоставлено компанией «Галамарт»
01.03.2018 10:55

Седьмой «Галамарт» открывается на Площади Стачек

3 марта состоится праздничное открытие в ТРК «Кировский» на пл. Стачек.
pixabay.com
16.02.2018 12:00

Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать

Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Минобороны России: США создали базы для переброски в Европу дополнительно трети миллиона солдат
Трамп продлил санкции против Венесуэлы
На Софийской в ДТП погибла женщина
"Международную" в Петербурге закрыли
В Киеве закрыли школы, отапливать их нечем
Аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке встал из-за снега с дождём
Координатора петербургского штаба Навального второй раз арестовали из-за «Забастовки избирателей»
Трамп продлил на год антироссийские санкции
СМИ: Суд арестовал предполагаемого организатора поставки наркотиков из Аргентины
Суд обязал Павла Грудинина вернуть земли на 1 млрд рублей
В Петербурге «прокурор» на Range Rover пообещал сгноить мешавших ему пешеходов
Жена володарского стрелка: «Это к психиатру»
Замглавы Фонда имущества довело до ареста эхо войны за Кузнечный
Театр Додина оставили с целыми ногами
Он спас 15 жизней
К Водопьянову подплыли по молочной реке
СК решает "Теорему" Водопьянова
«Черный ящик» упавшего Ан-148: больше вопросов, чем ответов
ФСБ сбила с «крыши» полицейскую шпану
Как в Петербурге расследуется теракт, раскрытый с помощью ЦРУ
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Ракеты Путина

«Прокурора» из Range Rover после статьи «Фонтанки» заставили извиниться на камеру

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» показывает крышу сгоревшего Дома с фонтаном

Новости компаний
«Декатлон»
02.03.2018 15:56
Спортивный гипермаркет «Декатлон» открывается на Парнасе
Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
Фото предоставлено компанией «Галамарт»
01.03.2018 10:55
Седьмой «Галамарт» открывается на Площади Стачек
3 марта состоится праздничное открытие в ТРК «Кировский» на пл. Стачек.
pixabay.com
16.02.2018 12:00
Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать
Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35
Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»
Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.