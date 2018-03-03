Минобороны России: США намерены развернуть 400 ракет системы ПРО у наших границ

США планируют развернуть 400 ракет глобальной системы ПРО у границ России. Об этом заявил замминистра обороны России Александр Фомин в эфире телеканала «Россия 24» 2 марта.

По словам Фомина, «широким фронтом» идет работа по окружению России кольцом противоракетной обороны.

«Уже на территории США созданы районы противоракетной обороны в Калифорнии и на Аляске. Далее [районы ПРО] созданы в Румынии и в странах Балтии, вот-вот уже будет создан район ПРО в Польше. Подключатся к этому кольцу и будут вовлечены районы противоракетной обороны в Корее и Японии. И это в общей сложности будет развернуто около 400 антиракет, что значительно снижает потенциал ядерного вооружения России», — сказал он, пишет "Газета.ру".

2 марта президенты США, ФРГ и Франции обсудили послание главы российского государства Федеральному Собранию РФ,в котором Владимир Путин рассказал о вооружении, которое способно преодолеть глобальную систему ПРО США и выразили по этому поводу крайнюю обеспокоенность.