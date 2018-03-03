Трамп, Макрон и Меркель обеспокоены рассказом Путина о новейшем оружии России

Президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоены заявлениями российского президента Владимира Путина по ядерному оружию, говорится в заявлении Белого дома.

Трамп говорил с Меркель и Макроном по отдельности в четверг, 2 марта, сообщает РИА Новости.

"Лидеры обменялись серьезной обеспокоенностью относительно недавних заявлений Владимира Путина по разработке ядерного оружия, которые, как они согласились, отвлекают от продуктивного обсуждения широкого спектра вопросов между Россией и Западом", — говорится в сообщении Белого дома.

1 марта в послании Федеральному Собранию РФ глава государства рассказал о новинках стратегических ядерных сил, которые создали в стране в ответ на расширение американской системы ПРО.