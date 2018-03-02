Координатора петербургского штаба Навального второй раз арестовали из-за «Забастовки избирателей»

После 30 дней ареста оппозиционера Дениса Михайлова снова отправили в спецприёмник.

Вечером 2 марта Смольнинский районный суд арестовал Дениса Михайлова на 25 суток. Руководителя штаба Алексея Навального в Петербурге прошлый раз признали виновным в нарушении правил проведения митинга, в этот — в участии в несогласованной акции. Оба обвинения касаются «Забастовки избирателей» — несогласованного шествия, прошедшего в Северной столице 28 января.

В твиттере регионального отделения штаба Навального сообщается, что оппозиционер намерен объявить голодовку.

Напомним, Денис Михайлов был арестован 31 января, через два дня после «Забастовки избирателей». Сразу после освобождения из-под административного ареста главу штаба Навального в Петербурге увезли в 76-й отдел полиции.

Ранее в спецприёмник отправили регионального координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Перед арестом правозащитник написал в социальных сетях, что таким образом власти закрывают на время выборов оппозиционно настроенных граждан.