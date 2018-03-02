Путин признался, что гуляет по улицам инкогнито

Президент России Владимир Путин признался, что иногда гуляет по улицам неузнанным. Об этом он сказал в ходе блиц-опроса на медиафоруме региональных СМИ в Калининграде, передает «Газета.Ru».

При этом он оценил шансы случайно встретить его. «Очень маловероятно», — сказал Путин. Президент РФ также рассказал, что борется с ленью работой, а лучшим отдыхом, по его мнению, является смена деятельности.

Там же Путин признался, что смотрит свое новогоднее обращение по телевизору. «Я тоже смотрю и жду выступление президента. Честное слово», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов, как он проводит Новый Год.