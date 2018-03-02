Трамп продлил на год антироссийские санкции

Президент США Дональд Трамп еще на год продлил санкции против России, связанные с ситуацией на Украине, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома 2 марта.

В сообщении говорится, что действия России на Украине «подрывают демократические процессы и институты; угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности [Украины], и способствуют незаконному присвоению активов», пишет "Газета.ру".

Антироссийские санкции были введены США после вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ 18 марта 2014 года и начала боевых действий в Донбассе, администрацией Барака Хуссейна Обамы. Затем они неоднократно расширялись. Вслед за США подобные санкции приняли страны ЕС. Россия в ответ объявила Евросоюзу "продуктовое эмбарго".