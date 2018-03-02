В Купчино жители 13 домов проведут ночь в холодных квартирах

Лопнувшая труба лишила отопления горожан во Фрунзенском районе Петербурга 2 марта.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по энергетике Смольного, тепло ушло из квартир ещё с утра. В зону коммунальной аварии попали 13 домов, их перевели на пониженные параметры отопления, горячую воду в кранах сохранили.

Ремонтные работы на трубопроводе у второго корпуса 37 дома на улице Олеко Дундича планировали завершить к 22:00. Но труба повторно дала течь. Специалисты «Теплосети Петербурга» устраняют дефект.

В самой организации отказались от комментариев. «Теплосеть Санкт-Петербурга» перестала отвечать на вопросы журналистов с наступлением 20 градусных морозов, несмотря на то, что в зоне её ответственности находятся сети, обогревающие полгорода.