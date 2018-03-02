Еще
04:03 03.03.2018
Пришлите свою новость!
02:56
Ботанический сад погрузит в «Мечты о весне»
02:47
Тайны московского и петербургского метро расскажут в ДК им.Газа
02:20
«Дегенеративный реализм» обличит масс-медиа реальность
02:03
Олег Тищенков привезёт в Петербург комиксы о коте
02:03
СМИ нашли в Кремле виноватых в переносе концерта Елки
01:52
Танец в жанре фантастики: Юрий Смекалов поставил балет по «Солярису»
01:34
Петербуржцев отправят в поэму «Двенадцать» на машине времени
01:14
На «Севкабеле» откроют ночной «КПД» культурной жизни
00:52
Полиция в Луге нашла 17 гаражей Али-Бабы
00:36
Минобороны России: США создали базы для переброски в Европу дополнительно трети миллиона солдат
00:21
Минобороны России: США намерены развернуть 400 ракет системы ПРО у наших границ
00:09
Трамп, Макрон и Меркель обеспокоены рассказом Путина о новейшем оружии России
02/03
На Васильевском эвакуатор едва не потерял свою ношу
02/03
Трамп продлил санкции против Венесуэлы
02/03
На Софийской в ДТП погибла женщина
02/03
"Международную" в Петербурге закрыли
02/03
В Киеве закрыли школы, отапливать их нечем
02/03
Аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке встал из-за снега с дождём
02/03
В Крыму запустят проект доступного жилья
02/03
«Нафтогаз» решил направить «Газпрому» письмо о пересмотре тарифа на транзит газа
02/03
Футбол ограничит движение и парковку в Петербурге 3 марта
02/03
Координатора петербургского штаба Навального второй раз арестовали из-за «Забастовки избирателей»
02/03
Путин признался, что гуляет по улицам инкогнито
02/03
Трамп продлил на год антироссийские санкции
02/03
«Прокурора» из Range Rover после статьи «Фонтанки» заставили извиниться на камеру
02/03
В Купчино жители 13 домов проведут ночь в холодных квартирах
02/03
Минобороны: боевики готовят провокацию с химоружием в Сирии
02/03
Застройщик показал, каким будет жилой дом на проспекте Тореза
02/03
Путин рассказал о вывозе журналистов из-под пуль по его просьбе
02/03
Адвокат Собчак попросил генпрокурора лишить Жириновского неприкосновенности
02/03
СМИ: Суд арестовал предполагаемого организатора поставки наркотиков из Аргентины
02/03
Водитель оказался в больнице после аварии с переворотом под Волховом
02/03
Суд обязал Павла Грудинина вернуть земли на 1 млрд рублей
02/03
«Оскар»-2018: лучший фильм объявят оконфузившиеся год назад актеры
02/03
Путин: Антикоррупционные зачистки в Дагестане продолжатся
02/03
Лукашенко призвал не держаться за российский рынок: «Никакая прибыль не стоит независимости»
02/03
«Газпром» отложил закрытие транзита газа через Украину
02/03
СМИ: В Instagram появятся видеозвонки
02/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 26 февраля — 2 марта
02/03
Член Центризбиркома заявил, что ядерная бомбардировка Воронежа не остановит голосование
02/03
«Фонтанка» показывает крышу сгоревшего Дома с фонтаном
02/03
«Невский проспект» вернули пассажирам
02/03
Сайт Минобороны завалили названиями для новых ракет
02/03
Обещавший сгноить пешеходов «прокурор» из Range Rover попал под расследование
02/03
Данила Козловский и Лиза Боярская стали заслуженными артистами России
02/03
Суд арестовал володарского стрелка
02/03
«Невский проспект» закрыли для пассажиров
02/03
В Мариинской больнице открыли новый корпус
02/03
Смольный и ХК СКА собираются реконструировать СКК на условиях государственно-частного партнерства
02/03
Итоги недели с Андреем Константиновым: Ракеты Путина
02/03
Защитник беженцев в Финляндии заплатит 1300 евро за оскорбление полицейского
02/03
Для постройки собственного дома в Петербурге нужно будет указать его параметры
02/03
Следствие снова предъявило главе петербургской подземки «Адмиралтейскую»
02/03
После слов Путина о ракетах в НАТО заявили, что не хотят новой холодной войны
02/03
Экс-глава Карелии приговорен к 8 годам строгого режима
02/03
«Газпром» разрывает отношения с Украиной
02/03
Петербуржца посадили на 5 лет за поджог бездомного
02/03
Часть КАД в праздники перекроют для движения
02/03
Авиапассажира будут судить за удар в лицо полицейскому при задержании
02/03
Матвиенко: Восстание машин сбрасывать со счетов нельзя
02/03
Начальника Кингисеппской таможни увезли в Петербург сотрудники ФСБ
02/03
Координатора петербургского штаба Навального выпустили из-под ареста и тут же увезли в отдел
02/03
Сын Цоя сравнил фильм Серебренникова «Лето» с «Матильдой»
02/03
Угнанный «Мерседес» за 4 миллиона нашли за считаные часы, но хозяйка не обрадовалась
02/03
Льготники Петербурга и Ленобласти получат единый билет на все виды транспорта
02/03
Фасады арки главного входа в Лахта Центр построят согласно новому конструктивному решению
02/03
Янукович показал свое обращение к Путину с просьбой ввести войска
02/03
После рассказа Путина о новых ракетах Меркель и Трамп забеспокоились
02/03
Расстрел двух человек в Петербурге попал на видео
02/03
Пригожин зарегистрировал компанию из списка Мюллера, чтобы «помочь американцам»
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
02.03.2018 21:40

В Купчино жители 13 домов проведут ночь в холодных квартирах

Лопнувшая труба лишила отопления горожан во Фрунзенском районе Петербурга 2 марта.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по энергетике Смольного, тепло ушло из квартир ещё с утра. В зону коммунальной аварии попали 13 домов, их перевели на пониженные параметры отопления, горячую воду в кранах сохранили.

Ремонтные работы на трубопроводе у второго корпуса 37 дома на улице Олеко Дундича планировали завершить к 22:00. Но труба повторно дала течь. Специалисты «Теплосети Петербурга» устраняют дефект.

В самой организации отказались от комментариев. «Теплосеть Санкт-Петербурга» перестала отвечать на вопросы журналистов с наступлением 20 градусных морозов, несмотря на то, что в зоне её ответственности находятся сети, обогревающие полгорода.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
УК «Новоселье»
01.03.2018 12:52

В пос. Новоселье открылась новая водонасосная станция и газовая котельная

Вложения в реконструкцию открывшейся насосной станции составили более 130 млн рублей. Затраты на модернизацию газовой котельной составили более 51 млн рублей. Это средства инвесторов, которые осуществляют застройку поселка Новоселье в рамках проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
26.02.2018 17:25

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 2»

На полгода ранее запланированного срока ООО «Терминал-Ресурс» ввел ЖК в эксплуатацию
Фото предоставлено компанией Setl City
21.02.2018 20:00

В 6 секциях ЖК «Палацио» завершены монолитные работы

В ЖК бизнес-класса «Палацио», который Setl City возводит на 25-й линии Васильевского острова, полностью завершены монолитные работы в шести секциях корпусов первой очереди. Жилой комплекс вышел на уровень 10-го этажа. В ближайшее время будут достроены еще две секции.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Купчино жители 13 домов проведут ночь в холодных квартирах
Ремонт аварийного трубопровода на Лиговском закончен
Очевидцы: В Кронштадте через дыру в чердаке провалился ребенок
Киев переходит на мазут и закрывает школы из-за приостановки поставок российского газа
Питающая 178 домов труба «Теплосети» лопнула сразу после починки
На набережной Фонтанки из-за коммунальной аварии ограничено движение
Лопнувшая труба устроила под путепроводом в Автово паровую баню
Салова перекрыта из-за прорыва трубы
Задолженность жилкомсервисов перед ПСК снизилась на 140 млн рублей
В Пушкине девять домов остались без воды из-за дырявой трубы
Смольный тасует «природные» ГУПы
Владимир Рублевский: Не видел в Петербурге соленых «морей»
Как убрать сосули по закону
Смольный обещал очистить улицы. Но это не точно
«Ленэнерго» теряет имя
Как «БУК» и «ГИТ» Московский район не поделили
ГУП «ТЭК» начинает рассылать белые квитанции
Снежные правила Смольного
Вызвали рассрочку на себя
Глава фонда капремонта - о том, на что идут наши деньги
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Ракеты Путина

«Прокурора» из Range Rover после статьи «Фонтанки» заставили извиниться на камеру

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» показывает крышу сгоревшего Дома с фонтаном

Новости компаний
УК «Новоселье»
01.03.2018 12:52
В пос. Новоселье открылась новая водонасосная станция и газовая котельная
Вложения в реконструкцию открывшейся насосной станции составили более 130 млн рублей. Затраты на модернизацию газовой котельной составили более 51 млн рублей. Это средства инвесторов, которые осуществляют застройку поселка Новоселье в рамках проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
26.02.2018 17:25
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 2»
На полгода ранее запланированного срока ООО «Терминал-Ресурс» ввел ЖК в эксплуатацию
Фото предоставлено компанией Setl City
21.02.2018 20:00
В 6 секциях ЖК «Палацио» завершены монолитные работы
В ЖК бизнес-класса «Палацио», который Setl City возводит на 25-й линии Васильевского острова, полностью завершены монолитные работы в шести секциях корпусов первой очереди. Жилой комплекс вышел на уровень 10-го этажа. В ближайшее время будут достроены еще две секции.
«Полис Групп»
20.02.2018 12:55
«Полис на Комендантском» от «Полис Групп» заметно подрос
Продолжается активное возведение жилого комплекса «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга рядом с Юнтоловским заказником
Компания «Л1»
19.02.2018 13:14
По 4 корпусу ЖК «Граф Орлов» получено положительное заключение АО «Теплосеть»
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" выдало справку о соответствии построенного объекта капитального строительства условиям подключения к системе теплоснабжения по четвертому корпусу и паркингу ЖК «Граф Орлов». В ближайшее время в дом будет подано отопление
ГК «Эталон»
06.02.2018 16:43
«Эталон ЛенСпецСМУ» завершило монолитный каркас «Дома на Обручевых»
Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») полностью завершила монолитный каркас всех восьми секций «Дома на Обручевых»
Фото компании «Л1»
31.01.2018 15:30
Квартиры в ЖК «Лондон Парк» аккредитовал еще один банк
Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
Setl City
24.01.2018 20:00
Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада
Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
ЖК "Life Приморский"/ГК "Пионер"
15.01.2018 16:32
Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию
Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
ГК «Эталон»
28.12.2017 13:54
«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»
25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.